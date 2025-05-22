Россия приближает к себе Африку и расширяет контакты

«В мае ожидается передача свыше 709 тонн гороха Буркина-Фасо. Завершаются процедуры по оформлению поставки до 20 000 тонн пшеницы в Нигер», — передает газета «Известия» со ссылкой на российское дипведомство. Уточняется, что продовольствие отправляется в Африку по линии ООН за счет взносов РФ в эту организацию.