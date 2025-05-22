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На Украине женщина взорвала гранату во дворе дома, погиб ребенок

В Николаевской области на юге Украины произошла трагедия: женщина взорвала гранату, в результате чего погиб трехлетний ребенок.

В Николаевской области на юге Украины произошла трагедия: женщина взорвала гранату, в результате чего погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент случился в селе Комиссаровка. 41-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратилась к соседям с просьбой отвезти ее в магазин. Получив отказ, она вернулась домой, но вскоре вернулась с гранатой Ф-1 и произвела взрыв во дворе соседнего дома.

В результате взрыва погиб трехлетний сын соседей. Позже сама женщина также умерла от полученных травм.

Ранее в гараже у жителя Керчи нашли гранаты, снаряды и авиабомбу.