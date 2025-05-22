На Украине женщина взорвала гранату во дворе дома, погиб ребенок

Инцидент случился в селе Комиссаровка. 41-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратилась к соседям с просьбой отвезти ее в магазин. Получив отказ, она вернулась домой, но вскоре вернулась с гранатой Ф-1 и произвела взрыв во дворе соседнего дома.