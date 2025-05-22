Силы ПВО вечером уничтожили 77 украинских беспилотников

Наибольшее число беспилотников — 42 единицы — было нейтрализовано над Курской областью. В других регионах также зафиксированы попытки атаки: в Белгородской области сбили 14 БПЛА, в Московской — девять, в Орловской — восемь, по два в Калужской и по одному в Тульской и Рязанской областях.