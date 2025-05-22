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Силы ПВО вечером уничтожили 77 украинских беспилотников

Наибольшее число беспилотников было нейтрализовано над Курской областью.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны России сообщило об уничтожении 77 украинских беспилотников самолетного типа силами противовоздушной обороны в вечернее время 21 мая. Атака была отражена с 20:00 до 23:50 по московскому времени. Все дроны были сбиты или перехвачены до достижения целей.

Наибольшее число беспилотников — 42 единицы — было нейтрализовано над Курской областью. В других регионах также зафиксированы попытки атаки: в Белгородской области сбили 14 БПЛА, в Московской — девять, в Орловской — восемь, по два в Калужской и по одному в Тульской и Рязанской областях.

Как отметили в ведомстве, попытки ВСУ атаковать объекты на территории России с помощью дронов продолжаются практически ежедневно. Однако система ПВО стабильно отражает эти атаки, предотвращая ущерб и обеспечивая безопасность в приграничных и центральных регионах.

Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил о отражении силами ПВО атаки шести украинских дронов, направлявшихся к столице.