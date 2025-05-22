Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Тамбове

Вечером и ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 77 БПЛА, запущенных с территории Украины для атаки на различные регионы России. В ведомстве отметили, что все вражеские дроны были своевременно обнаружены и нейтрализованы силами дежурных расчетов ПВО. Военные продолжают осуществлять контроль воздушного пространства с целью предотвращения новых попыток атак на объекты инфраструктуры в российских областях.