Аэропорт Тамбова временно ограничил прием и выпуск самолетов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС) в аэропорту Тамбов (Донское) с 01:05 по московскому времени. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 01:05 МСК введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT), — говорится в сообщении.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Днем 21 мая ввели временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже такие же меры приняли в Шереметьево. Они были направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Вскоре в Росавиации сообщили, что эти ограничения сняты.