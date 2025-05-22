Ричмонд
+16°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский временно приостановили полеты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский с 01:31 по московскому времени. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский с 01:31 по московскому времени. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:31 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, — говорится в сообщении.

Оба аэропорта временно не принимают и не отправляют рейсы.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС) в аэропорту Тамбов (Донское) с 01:05 по московскому времени.

Днем 21 мая также были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже такие же меры приняли в Шереметьево. Они были направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Вскоре в Росавиации сообщили, что эти ограничения отменены.