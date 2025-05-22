Московские аэропорты Домодедово и Жуковский временно приостановили полеты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский с 01:31 по московскому времени. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:31 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, — говорится в сообщении.
Оба аэропорта временно не принимают и не отправляют рейсы.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС) в аэропорту Тамбов (Донское) с 01:05 по московскому времени.
Днем 21 мая также были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже такие же меры приняли в Шереметьево. Они были направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Вскоре в Росавиации сообщили, что эти ограничения отменены.