Два автомобиля врезались в строящуюся остановку в Алматы

По данным специального корреспондента Zakon.kz, автомобиль Nissan Cefiro был припаркован в восточном направлении на автобусной полосе, где идет строительство автобусного комплекса.
Внутри автомобиля находился мужчина. В этот момент по Райымбека, попутно ему, на восток двигался Toyota Camry.
Как рассказал отец водителя Toyota, его сына подрезал неизвестный автомобиль и он, чтобы избежать столкновения, вывернул руль в сторону.
В результате этого маневра он потерял управление и транспорт вынесло в сторону строящегося автобусного комплекса, где находился Nissan Cefiro.
Так Camry на полном ходу врезался в Nissan.
От мощного удара Cefiro отбросило в сторону на паллеты со строительным материалом с бетонными блоками, а Toyota Camry пронесло вперед, где автомобиль также врезался в блоки.
В результате этого ДТП пострадали оба водителя. Их увезли в находившуюся неподалеку клиническую больницу № 7.
На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.