Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два автомобиля врезались в строящуюся остановку в Алматы

Ночью 22 мая в Алматы произошло ДТП. Инцидент случился на проспекте Райымбека, напротив «Городской клинической больницы № 7», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным специального корреспондента Zakon.kz, автомобиль Nissan Cefiro был припаркован в восточном направлении на автобусной полосе, где идет строительство автобусного комплекса.

Внутри автомобиля находился мужчина. В этот момент по Райымбека, попутно ему, на восток двигался Toyota Camry.

Как рассказал отец водителя Toyota, его сына подрезал неизвестный автомобиль и он, чтобы избежать столкновения, вывернул руль в сторону.

В результате этого маневра он потерял управление и транспорт вынесло в сторону строящегося автобусного комплекса, где находился Nissan Cefiro.

Так Camry на полном ходу врезался в Nissan.

От мощного удара Cefiro отбросило в сторону на паллеты со строительным материалом с бетонными блоками, а Toyota Camry пронесло вперед, где автомобиль также врезался в блоки.

В результате этого ДТП пострадали оба водителя. Их увезли в находившуюся неподалеку клиническую больницу № 7.

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.