Еще один летевший к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны — Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 22 мая, сообщил о ликвидации еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на Москву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
— Силами ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, — говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 21 мая, сообщил о ликвидации еще трех БПЛА, летевших на Москву. Так, за сутки число сбитых дронов, направлявшихся к столице, достигло 27.
Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили 127 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Позже в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что с 20:00 до 23:50 по московскому времени средства ПВО России успешно уничтожили и перехватили 77 украинских БПЛА самолетного типа.