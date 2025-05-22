Исповедь Кати Бельской: обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Тархова попросила прощения

«Моя мама — есть моя мама! Моя мама — очень хороший человек. Вы никто не сидели с ней поздними вечерами, как ее дочь. Мою маму так же, как и меня, в один момент угробила жизнь. Одному богу известно, что ей пришлось пройти, пережить, победить и продолжить жить. Да, у моей мамы на первом месте она и ее жизнь. Кто знает, может, после опыта ее жизни и вы бы себя так вели. Моя мама никогда не сдается. Моя мама и я можем быть для вас актрисы. Но все те, кто нас осуждает, вы по-своему тоже играете, и у вас свои скелеты в шкафу. Вот и мои скелеты вылезли», — поделилась Екатерина.