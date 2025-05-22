Исповедь Кати Бельской: обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Тархова попросила прощения

«Мной всегда кто-то хотел управлять. С одной стороны, уничтожили мой брак. С другой стороны, чужие люди со своими идеальными профессиональными навыками по уничтожению чужих семей, запудриванию головного мозгла и танцам на костях. Я думаю, вам сейчас очень приятно осознавать, что вы сломали всю мою семью и одного маленького человечка. Спасибо. Вы своими преступными мозгами с помощниками при помощи моих рук уничтожили любимого дедушку и бабушку», — написала девушка в послании, отрывки из которого были показаны в эфире программы «Малахов».
В письме Екатерина отметила, что случившееся стало для нее большой утратой на всю оставшуюся жизнь.
«Вот так бывает в жизни: все ищешь, ищешь (любовь, заботу, понимание) — и натыкаешься на голимых убийц! Хотя я знала этих людей на протяжении 5 лет! Мой сын играл с их детьми, ночевал с ними. И никогда даже представить нельзя было, что, ища заботу от своей семьи, я наткнусь на убийц (что-что, но знаний в убийствах у меня никогда не было, и в криминалистике тоже)», — написала Екатерина, предположительно, имея в виду Светлану и Дмитрия Метревели, которые сейчас разыскиваются как подозреваемые в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги.
В послании Екатерина также поделилась своими переживаниями по поводу отношений, которые сложились в семье Тарховых.
«Сложно бороться за любовь и семью, когда ты не можешь ни переспорить, ни переубедить, ни объяснить (вообще ничего, как в лесу, кричишь, а тебя не слышат). С бабушкой когда разговаривали, ей почему-то всегда казалось, что крики моей души должны быть адресованы психологу. Хотя я всегда считала и считаю, что понять, услышать и простить могут только близкие и родные люди», — написала девушка.
Также Екатерина выступила в защиту своей матери Людмилы Тарховой, которая сейчас отбывает в колонии наказание за вымогательство.
«Моя мама — есть моя мама! Моя мама — очень хороший человек. Вы никто не сидели с ней поздними вечерами, как ее дочь. Мою маму так же, как и меня, в один момент угробила жизнь. Одному богу известно, что ей пришлось пройти, пережить, победить и продолжить жить. Да, у моей мамы на первом месте она и ее жизнь. Кто знает, может, после опыта ее жизни и вы бы себя так вели. Моя мама никогда не сдается. Моя мама и я можем быть для вас актрисы. Но все те, кто нас осуждает, вы по-своему тоже играете, и у вас свои скелеты в шкафу. Вот и мои скелеты вылезли», — поделилась Екатерина.
Отдельное внимание в обращении Екатерина уделила своему сыну Маору и бывшему мужу Владу.
«По своей глупости, малолетству я не смогла сохранить наш брак, нашу семью… В тюрьме эмоции захлестывают очень сильно. У меня нет больше родных людей, кроме Маора, мамы, Влада. Хотя я думаю, что Владу не понравится, что я его называю родным и близким. Мой сын, Влад и дедушка — вот самые главные мужчины в моей жизни. Но все это превратилось в кромешный ад», — призналась Екатерина Бельская.
В письме девушка обратилась к матери и сыну с просьбой о прощении.
«Хочу обратиться к своему сыну и своей маме. Мамочка, прости меня, пожалуйста. Мне тебя всю жизнь не хватало, и я нашла этих страшных людей в качестве поддержки. Я знаю, какая это боль и невосполнимая утрата бабушки и дедушки. Я тебя очень сильно люблю. Я не знала, что так все закончится. Ты меня хорошо знаешь. Я никогда ни с кем не отела ругаться. Я просто хотела свою понимающую семью, своего ребенка, своего мужа. Свое: ты всегда меня к этому готовила. Просто своих близких и родных людей рядом, в мире и согласии», — написала Екатерина.
Гости студии в эфире программы высказывали разные мнения по поводу письма. Одни обратили внимание на попытку Екатерины переложить ответственность за случившееся на других людей, а также обвинили ее к попытке манипуляции. Другие, напротив, не исключили искренности послания и переоценки ценностей со стороны девушки во время ее пребывания в СИЗО.