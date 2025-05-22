Mash: Орловская область подверглась новому налету украинских БПЛА

О звуках дронов сообщают жители Малоархангельска.
В Орловской области зафиксирован новый налет украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Mash, ссылаясь на заявления местных жителей и официальные данные Министерства обороны РФ. По информации источника, инциденты произошли вечером в районах Малоархангельска, Мценска и Кромского района.
«Атака беспилотников на Орловскую область. О звуках дронов сообщают жители Малоархангельска, Мценска и Кромского района. В разных районах области слышали не меньше 4 хлопков», — говорится в сообщении Mash. Очевидцы отмечают, что БПЛА летели на низкой высоте — практически над крышами жилых домов.
Министерство обороны России сообщило, что в ходе вечерней атаки над территорией Орловской области российским ПВО удалось сбить восемь беспилотных летательных аппаратов. Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется. Местные власти проводят проверку обстановки и оценивают потенциальный ущерб в населенных пунктах региона.
Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 77 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины, о чем проинформировало Министерство обороны РФ, передает MK.RU. Согласно уточненным данным ведомства, наибольшее количество дронов — 16 единиц — было уничтожено в воздушном пространстве Курской области. Над Московским регионом сбито 11 беспилотников, еще пять аппаратов ликвидированы над Рязанской областью. В Орловской области средства ПВО поразили четыре дрона, а над Республикой Крым был уничтожен один беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на территории Калужской области российские военные сбили два беспилотника. Еще по одному БПЛА были уничтожены в Рязанской и Тульской областях.