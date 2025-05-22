Mash: Орловская область подверглась новому налету украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 77 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины, о чем проинформировало Министерство обороны РФ, передает MK.RU. Согласно уточненным данным ведомства, наибольшее количество дронов — 16 единиц — было уничтожено в воздушном пространстве Курской области. Над Московским регионом сбито 11 беспилотников, еще пять аппаратов ликвидированы над Рязанской областью. В Орловской области средства ПВО поразили четыре дрона, а над Республикой Крым был уничтожен один беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на территории Калужской области российские военные сбили два беспилотника. Еще по одному БПЛА были уничтожены в Рязанской и Тульской областях.