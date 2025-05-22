В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

Регион подвергся угрозе атаки БПЛА.
На территории Тамбовской области объявлена воздушная тревога. Она вызвана опасностью атаки беспилотников, сообщает МЧС России в своем приложении.
«Внимание!!! “Воздушная тревога” — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно — покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Тамбова с 01:05 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Налету украинских беспилотников подверглась Орловская область. Инциденты произошли вечером в районах Малоархангельска, Мценска и Кромского района.