Полиция Испании получила видеозаписи с места убийства советника Януковича Портнова

Ранее в среду испанская полиция подтвердила информацию об убийстве Портнова. По данным, он был застрелен около 9:15 у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Газета El Pais сообщает, что нападавших было двое или трое, которые пять раз выстрелили в мужчину, находившегося за рулем автомобиля. Издание 20minutos утверждает, что преступники передвигались на мотоцикле.