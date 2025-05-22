Полиция Испании получила видеозаписи с места убийства советника Януковича Портнова

Испанская полиция располагает записями с видеокамер, установленных вблизи места убийства Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время правоохранительные органы анализируют записи с камер, установленных у входа в школу и на прилегающих улицах. Эти материалы играют важную роль в установлении маршрута бегства нападавших и их возможной идентификации», — отметил собеседник агентства.
По его словам, криминалисты провели тщательный осмотр места происшествия и изъяли гильзы. Предполагается, что в нападении участвовали как минимум двое злоумышленников, действовавших слаженно.
В операции по их задержанию задействованы вертолеты, добавил полицейский. Он также уточнил, что район вокруг школы оцеплен до конца дня, а представители учебного заведения получили указание не комментировать ситуацию. Все ученики были эвакуированы до окончания занятий, на территории остались лишь некоторые сотрудники. Место происшествия было промыто водой.
Ранее в среду испанская полиция подтвердила информацию об убийстве Портнова. По данным, он был застрелен около 9:15 у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Газета El Pais сообщает, что нападавших было двое или трое, которые пять раз выстрелили в мужчину, находившегося за рулем автомобиля. Издание 20minutos утверждает, что преступники передвигались на мотоцикле.