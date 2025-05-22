В Хургаде прогремел взрыв у причала после столкновения двух катеров

Ранее Life.ru рассказывал, что в Египте признали погибшими пропавших без вести семерых туристов после крушения яхты в Красном море. Трагедия произошла в ноябре прошлого года, сразу после инцидента были найдены тела четырёх погибших и спасены 33 человека.