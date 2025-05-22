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Собянин: Еще четыре вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 22 мая, сообщил о ликвидации еще четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 22 мая, сообщил о ликвидации еще четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— Сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Незадолго до этого Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, летевшего на Москву.

Позже в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что с 20:00 до 23:50 по московскому времени средства ПВО России успешно уничтожили и перехватили 77 украинских БПЛА самолетного типа.

21 мая в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 30 украинских дронов над регионами России. О работе сил противовоздушной обороны сообщалось и в городе Пушкине Московской области.