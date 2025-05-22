Собянин заявил еще о четырех сбитых дронах, летевших на Москву

ВСУ запустили еще четыре дрона.
Четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом 22 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что все необходимые службы оперативно реагируют на случившееся и контролируют ситуацию.
В аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные запреты на выполнение взлетно-посадочных операций, о чем информировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, в вечернее и ночное время российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 77 БПЛА, запущенных с территории Украины с целью атаковать различные регионы РФ.