Собянин заявил еще о четырех сбитых дронах, летевших на Москву

В аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные запреты на выполнение взлетно-посадочных операций, о чем информировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, в вечернее и ночное время российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 77 БПЛА, запущенных с территории Украины с целью атаковать различные регионы РФ.