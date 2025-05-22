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Mash: Взрывы снова прогремели над Тулой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая атаковали беспилотниками (БПЛА) Тулу.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая атаковали беспилотниками (БПЛА) Тулу.

Жители Советского и Пролетарского районов сообщили о звуках взрывов. В Центральном и Зареченском районах с 02:00 были замечены вспышки. В общей сложности зафиксировано не менее восьми взрывов, передает Telegram-канал Mash.

Незадолго до этого, взрывы прогремели в небе над городом Новомосковск в Тульской области.

Собянин также сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, летевшего на Москву.

Позже в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что с 20:00 до 23:50 по московскому времени средства ПВО России успешно уничтожили и перехватили 77 украинских БПЛА самолетного типа.