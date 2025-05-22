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Миляев: В Туле сбит беспилотник, обломки упали в городе

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России (МО РФ) отражена очередная воздушная атака. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России (МО РФ) отражена очередная воздушная атака. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В Туле зафиксировано падение обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По предварительным данным, пострадавших нет.

Специалисты оперативных и экстренных служб работают на месте происшествия, ситуация находится под контролем.

— Опасность атаки БПЛА сохраняется, будьте бдительны, соблюдайте меры безопасности. Единый номер вызова экстренных служб: 112, — написал Миляев в своем Telegram-канале.

Незадолго до этого, взрывы прогремели в небе над городом Новомосковск в Тульской области.

Позже в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что с 20:00 до 23:50 по московскому времени средства ПВО России успешно уничтожили и перехватили 77 украинских БПЛА самолетного типа.