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Шереметьево временно приостановил прием и отправку рейсов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево с 02:45 по московскому времени. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево с 02:45 по московскому времени. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:45 МСК введены в аэропорту Шереметьево, — говорится в сообщении.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

С 02:04 по московскому времени также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Внуково.