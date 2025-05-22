Шереметьево временно приостановил прием и отправку рейсов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево с 02:45 по московскому времени. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:45 МСК введены в аэропорту Шереметьево, — говорится в сообщении.
Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.
С 02:04 по московскому времени также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Внуково.