Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших на Москву БПЛА

ПВО отражает атаку украинских дронов, летевших на Москву.
Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразила атаку восьми вражеских беспилотников, которые были направлены в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале 22 мая.
«ПВО Минобороны отражена атака еще восьми вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении Собянина.
Количество сбитых за ночь дронов под Москвой достигло 13. Собянин до этого заявил об отражении атаки еще 5-ти БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.