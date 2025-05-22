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Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших на Москву БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразила атаку восьми вражеских беспилотников, которые были направлены в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале 22 мая.

ПВО отражает атаку украинских дронов, летевших на Москву.

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразила атаку восьми вражеских беспилотников, которые были направлены в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале 22 мая.

«ПВО Минобороны отражена атака еще восьми вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении Собянина.

Количество сбитых за ночь дронов под Москвой достигло 13. Собянин до этого заявил об отражении атаки еще 5-ти БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.