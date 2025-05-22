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Собянин: Отражена атака еще восьми вражеских БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 22 мая, сообщил о ликвидации еще восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 22 мая, сообщил о ликвидации еще восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— ПВО Минобороны отражена атака еще восьми вражеских БПЛА, летевших на Москву, — говорится в сообщении.

Он также отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации еще четырех БПЛА, летевших на Москву.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили 127 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.