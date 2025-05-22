Хабаровчанин погиб в ДТП при опрокидывании автомобиля

Ранним утром 22 мая в Хабаровском районе при опрокидывании автомобиля погиб 23-летний молодой человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло на 10 км дороги «Хабаровск — Ильинка — Гаровка — Ракитное» в 4.13. Автомобиль «Тойота Королла» съехал с дороги и перевернулся.
— В ДТП погиб мужчина, который находился в автомобиле. Управлял ли он машиной, установит экспертиза, пока водитель достоверно не установлен, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Напомним, ранее в Нанайском районе автомобиль врезался в экскаватор, погибли два человека.