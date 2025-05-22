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Хабаровчанин погиб в ДТП при опрокидывании автомобиля

Был ли он за рулём, пока не установлено.

Ранним утром 22 мая в Хабаровском районе при опрокидывании автомобиля погиб 23-летний молодой человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло на 10 км дороги «Хабаровск — Ильинка — Гаровка — Ракитное» в 4.13. Автомобиль «Тойота Королла» съехал с дороги и перевернулся.

— В ДТП погиб мужчина, который находился в автомобиле. Управлял ли он машиной, установит экспертиза, пока водитель достоверно не установлен, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Напомним, ранее в Нанайском районе автомобиль врезался в экскаватор, погибли два человека.