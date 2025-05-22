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Военные сбили ещё четыре летевших на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки украинских беспилотников на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщил, что военные уничтожили ещё четыре летевших на столицу БПЛА. По данным на 3:50 утра, число сбитых за ночь беспилотников в Подмосковье возросло до 17.

Источник: Life.ru

«Военные отразили атаку ещё четырёх украинских беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram-канале.

Власти уточнили, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. О последствиях не сообщается.

Напомним, Киев предпринимает попытки атаковать Москву с обеда 21 мая. Однако все дроны успешно ликвидируют силы противовоздушной обороны. После полуночи 22 мая военные сбили уже 17 дронов. Кроме того, в аэропортах Москвы продолжают действовать временные ограничения на полёты.