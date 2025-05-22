Военные сбили ещё четыре летевших на Москву БПЛА

«Военные отразили атаку ещё четырёх украинских беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram-канале.
Власти уточнили, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. О последствиях не сообщается.
Напомним, Киев предпринимает попытки атаковать Москву с обеда 21 мая. Однако все дроны успешно ликвидируют силы противовоздушной обороны. После полуночи 22 мая военные сбили уже 17 дронов. Кроме того, в аэропортах Москвы продолжают действовать временные ограничения на полёты.