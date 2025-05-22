Во Владивостоке завершили проверку по факту двух смертей на железнодорожных путях

Как показала проверка, пострадавшие переходили железнодорожные пути в неустановленных местах, машинисты применили экстренное торможение, но это не помогло избежать трагедии. В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры добавили, что ранее на этих участках уже было шесть ЧП, которые приводили либо к серьезным травмам, либо к смертям: