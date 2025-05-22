Во Владивостоке завершили проверку по факту двух смертей на железнодорожных путях

Приморская транспортная прокуратура завершила проверку по факту гибели человека на железнодорожных путях. Речь идет о ЧП, которое произошло 12 апреля, когда в один день произошли сразу две трагедии.
12 апреля на перегоне Вторая Речка — Первая Речка поезд, следовавший по маршруту «Москва — Владивосток», сбил 19-летнего парня. В этот же день на железной дороге произошло еще одно ЧП на перегоне Угольная — Пост-13.
Как показала проверка, пострадавшие переходили железнодорожные пути в неустановленных местах, машинисты применили экстренное торможение, но это не помогло избежать трагедии. В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры добавили, что ранее на этих участках уже было шесть ЧП, которые приводили либо к серьезным травмам, либо к смертям:
«Вместе с тем владельцем не приняты меры к ликвидации несанкционированных пешеходных переходов. Кроме того, проверкой вскрыто непринятие транспортной полицией достаточных мер, направленных на профилактику административных правонарушений, касающихся неправомерного прохода по железнодорожным путям, выявление причин, способствующих их совершению, и информирование соответствующих органов и организаций с целью их пресечения».
В итоге руководителю дирекции и начальнику Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте внесли представления.
«Устранение нарушений и обеспечение безопасности граждан находится на контроле Приморской транспортной прокуратуры».