Домодедово и Жуковский возобновили работу после временных ограничений

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 02:47 по московскому времени. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.