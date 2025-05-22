Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Домодедово и Жуковский возобновили работу после временных ограничений

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 02:47 по московскому времени. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 02:47 по московскому времени. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— В аэропортах Домодедово и Жуковский в 02:47 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), — говорится в сообщении.

С 01:31 по московскому времени в аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и отправку самолетов.

Кроме того, 22 мая Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево с 02:45 по московскому времени.