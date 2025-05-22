В Братске госавтоинспекторы ищут очевидцев двух ДТП с пострадавшими

В Братске полиция разыскивает очевидцев двух дорожных происшествий, в которых пострадали люди. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Братска. Первый случай произошел 10 мая в 800 метрах от федеральной трассы «Вилюй» в сторону дач «Очистные». Там автомобиль «Чери Тигго» столкнулся с велосипедистом — мужчину с травмами доставили в больницу.
— 17 мая на территории автостанции, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств, автомобиль «Тойота Королла» совершил наезд на пожилого мужчину. Пенсионер травмирован. — сообщили госавтоинспекторы.
Сейчас по этим фактам идет административное расследование, и полиция просит помощи у горожан. Если вы видели эти аварии или у вас есть записи с видеорегистраторов, срочно звоните по номерам указанным ниже. Либо можно обратиться в отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Братское» по адресу: г. Братск ул. Пихтовая д. 36, кабинет № 15.