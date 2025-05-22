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Собянин сообщил еще об одном сбитом силами ПВО Минобороны БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 22 мая, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) был ликвидирован еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 22 мая, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) был ликвидирован еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— Силами ПВО Минобороны сбит один вражеский БПЛА, летевший на Москву, — говорится в сообщении.

Так, за ночь число сбитых БПЛА, направлявшихся к столице, достигло 18.

Незадолго до этого Собянин сообщил о ликвидации еще четыре БПЛА. Ранее он также сообщил об уничтожении еще восьми БПЛА. В эту же ночь силы ПВО сбили еще четыре дрона.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили 127 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.