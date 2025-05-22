Следствие по делу о подрыве автомобиля экс-офицера СБУ Прозорова завершено

Прозоров стал известен после того, как перешел на сторону России и в 2019 году провел разоблачающую пресс-конференцию, рассказав о камере пыток в Мариуполе. Также чуть позже подполковник заявил, что США используют Украину в качестве полигона для испытания биологического оружия.