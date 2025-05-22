Следствие по делу о подрыве автомобиля экс-офицера СБУ Прозорова завершено

Предварительное расследование по делу о подрыве автомобиля бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова завершено, а троим фигурантам предъявлено обвинение. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что дело заведено по факту покушения на убийство общеопасным способом. Его фигурантам, в зависимости от их роли и участия в преступлении, инкриминируется совершение теракта, повлекшего тяжкие последствия, а также преступления, связанные с незаконными действиями в отношении взрывчатых веществ.
Напомним, 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе в Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, владельцем которого оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Он получил травмы, но выжил.
Прозоров стал известен после того, как перешел на сторону России и в 2019 году провел разоблачающую пресс-конференцию, рассказав о камере пыток в Мариуполе. Также чуть позже подполковник заявил, что США используют Украину в качестве полигона для испытания биологического оружия.
Правоохранители квалифицировали взрыв машины Прозорова как покушение на убийство.
Также сообщалось, что Владимир Головченко, задержанный как главный подозреваемый в подрыве автомобиля бывшего сотрудника украинских спецслужб (Службы безопасности Украины, СБУ) Василия Прозорова, полностью сознался в содеянном и признал вину.