В среду вечером силы ПВО сбили 77 украинских БПЛА над российскими регионами

Так, днем 21 мая средства противовоздушной обороны армии России уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) наш шестью регионами РФ. Из них 15 дронов было сбито в небе над Орловской областью, еще семь беспилотников уничтожены над Курской областью. Шесть — над Тульской, два над Рязанской и один над Брянской областью. Также три БПЛА были уничтожены над территорией Московского региона.