В среду вечером силы ПВО сбили 77 украинских БПЛА над российскими регионами

Российские силы противовоздушной обороны России за вечер 21 мая уничтожили 77 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны.
«Двадцать первого мая с 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
Большая часть из них была ликвидирована на территорией Курской области. Еще 14 — над Белгородской областью, девять — над Московским регионом. В Орловской области российские военные уничтожили восемь вражеских беспилотников, еще два — в Калужской области. И по одному беспилотнику было сбито над Рязанской и Тульской областями.
Большинство из них — 42 БПЛА — сбили над территорией Курской области. Кроме того:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Так, днем 21 мая средства противовоздушной обороны армии России уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) наш шестью регионами РФ. Из них 15 дронов было сбито в небе над Орловской областью, еще семь беспилотников уничтожены над Курской областью. Шесть — над Тульской, два над Рязанской и один над Брянской областью. Также три БПЛА были уничтожены над территорией Московского региона.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военные отражали воздушные атаки с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая над девятью регионами страны. В общей сложности российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа.
Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью — там уничтожили 41 украинский беспилотник. Над Орловской областью нейтрализовали 37 дронов, а над Курской областью — 31 БПЛА.
В свою очередь, в районе Константиновки Донецкой Народной Республики 21 мая российские войска нарушили систему управления украинских боевиков. Операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили сразу несколько антенн различного типа, которые использовались противником для организации управления подразделениями и беспилотными летательными аппаратами, а также связи между военнослужащими.