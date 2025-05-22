Ещё один школьник погиб от бытового газа в Приморье

Трагедия произошла в Тавричанке 20 мая 2025 года. Утверждается, что 12-летний мальчик вдыхал газ в овраге около школы № 5. Девочки, гулявшие неподалёку, обнаружили ребёнка без сознания, рядом с ним нашли газовые баллончики. На место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи, медики констатировали смерть пациента.
Некоторые очевидцы утверждали, что мальчик употреблял газ в компании приятеля, но тот сбежал. Погибший пятиклассник был из многодетной семьи.
Это уже третий такой случай в Приморье. 14 февраля 2025 года в Находке подросток смог купить три газовых баллона и тоже умер, надышавшись содержимым. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено в отношении продавца, расследование уже завершено, дело передано в суд. А в Дальнереченске, как информирует Следственный комитет, подобное дело ещё расследуется, фигурантом также является продавец, реализовавший баллончик подростку, который потом этим газом отравился.
Анализ следственной практики показывает, что чаще всего баллонами для ингаляционного употребления развлекаются дети в возрасте от 8 до 16 лет. Но с марта этого года продажа сжиженного бытового газа несовершеннолетним запрещена.