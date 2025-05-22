Ещё один школьник погиб от бытового газа в Приморье

Это уже третий такой случай в Приморье. 14 февраля 2025 года в Находке подросток смог купить три газовых баллона и тоже умер, надышавшись содержимым. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено в отношении продавца, расследование уже завершено, дело передано в суд. А в Дальнереченске, как информирует Следственный комитет, подобное дело ещё расследуется, фигурантом также является продавец, реализовавший баллончик подростку, который потом этим газом отравился.