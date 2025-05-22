«Не место для сафари»: Алаудинов раскрыл судьбу колумбийских наемников, которые заходили в Курскую область

«Колумбийцы тоже были (в Курской области — прим. URA.RU), но я так понял, мы их очень быстро израсходовали, так что колумбийцы осознали, где они оказались, что Россия для них не является местом для прогулок, тем более сафари», — сказал Алаудинов. Его слова передает РИА Новости.