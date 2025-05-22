Известного российского комика задержали на границе

«В итоге приходит сначала один какой-то молодой человек в форме, забирает паспорта, которые она ему выдает, смотрит на мой паспорт и говорит: “Пройдемте”. Меня ведут сначала в первый кабинет, отдают мой паспорт с пачкой других паспортов, а я сижу там на нервах, оглядываюсь», — описал свои переживания артист.