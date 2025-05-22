Известного российского комика задержали на границе

Известный российский комик Саша Малой сообщил о задержании на границе по возвращении в Россию из азиатского турне. Своими впечатлениями артист поделился в видеообращении, опубликованном на его личном YouTube-канале.
Как отметил комик, во время паспортного контроля в аэропорту сотрудница службы поинтересовалась причинами его отсутствия в стране на протяжении трёх месяцев. Малой пояснил, что путешествовал по Азии и восстанавливал силы после работы. Следом за этим представительница пограничной службы направила его для дополнительной проверки.
«В итоге приходит сначала один какой-то молодой человек в форме, забирает паспорта, которые она ему выдает, смотрит на мой паспорт и говорит: “Пройдемте”. Меня ведут сначала в первый кабинет, отдают мой паспорт с пачкой других паспортов, а я сижу там на нервах, оглядываюсь», — описал свои переживания артист.
Как выяснилось позже, сотрудники, ответственные за проведение беседы, сразу узнали юмориста. Они извинились за инцидент, объяснив, что направление на проверку стало следствием случайной ошибки. По их версии, причиной послужило эмоциональное состояние сотрудницы, проводившей досмотр.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании стендап-комика Нурлана Сабурова в аэропорту Шереметьево за несоблюдение миграционных правил. В отношении артиста составили административный протокол с последующим штрафом на сумму 5 000 рублей.
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