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Отражена попытка атаки еще пяти летевших на Москву БПЛА — Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 22 мая, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) было ликвидировано еще пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 22 мая, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) было ликвидировано еще пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— Силами ПВО Минобороны отражена атака еще пяти БПЛА, летевших на Москву, — говорится в сообщении.

Мэр Москвы также отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Так, за ночь число сбитых БПЛА, направлявшихся к столице, достигло 23.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили 127 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что в среду, 21 мая, с 20:00 до 23:50 по московскому времени средства ПВО России успешно уничтожили и перехватили 77 украинских БПЛА самолетного типа.