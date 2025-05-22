Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выросло число беспилотников, атакующих Москву

Число сбитых за ночь беспилотников в небе над Москвой выросло до 23. О новой отраженной атаке сообщил мэр Сергей Собянин.

За ночь сбито два десятка БПЛА.

Число сбитых за ночь беспилотников в небе над Москвой выросло до 23. О новой отраженной атаке сообщил мэр Сергей Собянин.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на регионы РФ: главное об СВО на 21 мая.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще пяти БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram. По его словам, на место падения обломков приехали экстренные службы.

Обновлено в 05:31 по мск. Собянин заявил, что уничтожены еще три беспилотника.

ВСУ в течение ночи пытаются атаковать Москву. Также шла атака на другие регионы страны.