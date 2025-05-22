Выросло число беспилотников, атакующих Москву

За ночь сбито два десятка БПЛА.
Число сбитых за ночь беспилотников в небе над Москвой выросло до 23. О новой отраженной атаке сообщил мэр Сергей Собянин.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на регионы РФ: главное об СВО на 21 мая.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще пяти БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram. По его словам, на место падения обломков приехали экстренные службы.
Обновлено в 05:31 по мск. Собянин заявил, что уничтожены еще три беспилотника.
ВСУ в течение ночи пытаются атаковать Москву. Также шла атака на другие регионы страны.