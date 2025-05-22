Пьяный красноярец разбил бутылку о голову случайного прохожего, но его отпустили на свободу

Инцидент произошел в микрорайоне «Белые Росы»: нетрезвый гражданин нанес мужчине серьезные травмы, используя разбитую бутылку.
Во время потасовки возле дома 14А по улице Карамзина дебошир ударил пострадавшего по голове и нанес колото-резаные раны горлышком разбитой бутылки.
По словам очевидцев, подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции. Однако уже спустя короткое время — около двух часов — его снова замечали на месте происшествия.
По информации, распространяемой среди жителей района, у задержанного имеется медицинское заключение, свидетельствующее о его психическом расстройстве, что может являться причиной его неадекватного поведения.
Ранее другой житель Красноярска, ударивший бутылкой по голове подростка, был задержан сотрудниками полиции.