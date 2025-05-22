Рой беспилотников уничтожили над Москвой: атаке украинских БПЛА подверглись восемь регионов РФ. Карта

Сбит один украинский дрон с 20:00 до 23:50 21 мая. К утру губернатор области Дмитрий Миляев сообщил об отражении атаки БПЛА. Он также подчеркнул, что в Туле упали обломки беспилотника. По его данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет, на месте работали специалисты, сохранялась опасность атаки дронов.