Введение пошлин станет катастрофой для США.
Законопроект, разрабатываемый в Сенате Конгресса США и предусматривающий ужесточение санкций против России, а также введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, сотрудничающих с РФ, может привести к экономической катастрофе для самих Штатов. Об этом сообщил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол.
«Если этот законопроект будет принят, он приведет к экономической катастрофе такого масштаба, какого наша страна еще никогда не видела», — пишет Пол с статье для Responsible Statecraft. По мнению эксперта, несмотря на направленность инициативы против России, новые меры ударят по американским союзникам и экономике США.
Пол отметил, что десятки стран, в том числе стратегические партнеры Вашингтона и сами США, продолжают торговлю с Россией. Сенатор уточнил, что введение 500-процентных тарифов фактически сделает невозможной внешнюю торговлю Штатов с большинством стран мира. Это приведет к росту цен для американских потребителей, усилит давление на доллар и может обострить отношения с рядом ключевых союзников в условиях усиливающейся геополитической нестабильности.
Ранее Bloomberg выяснил позицию президента США Дональда Трампа по «сокрушительным санкциям» против России. Американские власти уведомили представителей Евросоюза о том, что президент Трамп изучает вариант поддержать законопроект о введении санкций против РФ, предложенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ).