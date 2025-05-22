В США ждут катастрофу после введения пошлин в 500% для торгующих с РФ стран

Пол отметил, что десятки стран, в том числе стратегические партнеры Вашингтона и сами США, продолжают торговлю с Россией. Сенатор уточнил, что введение 500-процентных тарифов фактически сделает невозможной внешнюю торговлю Штатов с большинством стран мира. Это приведет к росту цен для американских потребителей, усилит давление на доллар и может обострить отношения с рядом ключевых союзников в условиях усиливающейся геополитической нестабильности.