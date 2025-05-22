Собянин: Отражена попытка атаки еще трех украинских БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 22 мая, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) было ликвидировано еще три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
— Военные отразили атаку еще трех вражеских беспилотников, летевших на Москву, — говорится в сообщении.
Так, за ночь число сбитых БПЛА, направлявшихся к столице, достигло 26.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще восьми БПЛА. В эту же ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще четыре дрона.
В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что в среду, 21 мая, с 20:00 до 23:50 по московскому времени средства ПВО России успешно уничтожили и перехватили 77 украинских БПЛА самолетного типа.