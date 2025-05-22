Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА с начала суток выросло до 26

Украинские войска начали атаку ещё днём 21 мая и продолжили после полуночи. К утру число сбитых БПЛА с начала суток 22 мая выросло до 26. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Мэр Москвы отметил, что все атаки были успешно отражены. Данных о пострадавших и разрушениях на земле нет.