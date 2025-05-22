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Еще один регион России атаковал дрон ВСУ

Атака дронов ВСУ отражена в городе Каменск (Ростовская область). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Украинские дроны пытались атаковать Каменск.

Атака дронов ВСУ отражена в городе Каменск (Ростовская область). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске», — написал Юрий Слюсарь в telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет.

Ранее стало известно об атаке украинских БПЛА на восемь регионов России в ночь на 22 мая. В частности, Курская область подверглась атаке 42 дронов, а в Москве ввели временные ограничения аэропортов.