Еще один регион России атаковал дрон ВСУ

Украинские дроны пытались атаковать Каменск.
Атака дронов ВСУ отражена в городе Каменск (Ростовская область). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске», — написал Юрий Слюсарь в telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет.
Ранее стало известно об атаке украинских БПЛА на восемь регионов России в ночь на 22 мая. В частности, Курская область подверглась атаке 42 дронов, а в Москве ввели временные ограничения аэропортов.