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На юге Китая из-за схода двух оползней заблокировано множество людей

В китайском Гуйчжоу сошли два оползня, ножество людей оказались заблокированы.

Источник: Комсомольская правда

Стихийное бедствие в Гуйчжоу: на юге Китая множество людей оказались заблокированы в связи со сходом двух оползней. Об этом информирует Центральное телевидение республики.

По его сведениям, ЧП произошли в уезде Дафан. Информация о погибших и пострадавших не поступала. На месте ведутся спасательные работы.

Ранее сейсмологами было зафиксировано землетрясение на территории Китая (вблизи провинции Шигадзе) магнитудой 5,6. Очаг катаклизма залегал на глубине 10 километров. Тогда, к счастью, отсутствовали пострадавшие и последствиях на земле.

Накануне в Дагестане, недалеко от Дербента, произошло землетрясение магнитудой в четыре балла. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров. При этом землетрясение такой же магнитуды произошло Карачаево-Черкесской Республике.