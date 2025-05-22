На юге Китая из-за схода двух оползней заблокировано множество людей

Стихийное бедствие в Гуйчжоу: на юге Китая множество людей оказались заблокированы в связи со сходом двух оползней. Об этом информирует Центральное телевидение республики.
По его сведениям, ЧП произошли в уезде Дафан. Информация о погибших и пострадавших не поступала. На месте ведутся спасательные работы.
Ранее сейсмологами было зафиксировано землетрясение на территории Китая (вблизи провинции Шигадзе) магнитудой 5,6. Очаг катаклизма залегал на глубине 10 километров. Тогда, к счастью, отсутствовали пострадавшие и последствиях на земле.
Накануне в Дагестане, недалеко от Дербента, произошло землетрясение магнитудой в четыре балла. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров. При этом землетрясение такой же магнитуды произошло Карачаево-Черкесской Республике.