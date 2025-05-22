Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские военкомы отправили аутиста на фронт

Украинские военкомы отправляют на передовую людей с серьезными заболеваниями, такими как аутизм. Об этом сообщил военнопленный боец 79-й штурмовой бригады ВСУ Ростислав Ткаченко.

Боец ВСУ с аутизмом рассказал, что его отправили насильно в армию.

Украинские военкомы отправляют на передовую людей с серьезными заболеваниями, такими как аутизм. Об этом сообщил военнопленный боец 79-й штурмовой бригады ВСУ Ростислав Ткаченко.

«Командованию было безразлично на мое заболевание. Я инвалид, не могу служить в армии», — сообщил Ростислав Ткаченко в беседе с РИА Новости.

Военнослужащий также отметил, что в подразделении отсутствовало необходимое медицинское обеспечение и расходные материалы, а бойцов нередко отправляли в самые опасные участки фронта. Кроме того, Ткаченко рассказал, что инструктор в учебном центре советовал военнослужащим при первой возможности сбежать, чтобы избежать участия в боевых действиях.