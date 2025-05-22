Украинские военкомы отправили аутиста на фронт

Военнослужащий также отметил, что в подразделении отсутствовало необходимое медицинское обеспечение и расходные материалы, а бойцов нередко отправляли в самые опасные участки фронта. Кроме того, Ткаченко рассказал, что инструктор в учебном центре советовал военнослужащим при первой возможности сбежать, чтобы избежать участия в боевых действиях.