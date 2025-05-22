Боец ВСУ с аутизмом рассказал, что его отправили насильно в армию.
Украинские военкомы отправляют на передовую людей с серьезными заболеваниями, такими как аутизм. Об этом сообщил военнопленный боец 79-й штурмовой бригады ВСУ Ростислав Ткаченко.
«Командованию было безразлично на мое заболевание. Я инвалид, не могу служить в армии», — сообщил Ростислав Ткаченко в беседе с РИА Новости.
Военнослужащий также отметил, что в подразделении отсутствовало необходимое медицинское обеспечение и расходные материалы, а бойцов нередко отправляли в самые опасные участки фронта. Кроме того, Ткаченко рассказал, что инструктор в учебном центре советовал военнослужащим при первой возможности сбежать, чтобы избежать участия в боевых действиях.