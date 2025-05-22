У начальника «золотой судьи» Хахалевой могут конфисковать имущество на ₽7 млрд

Крашевский и Кузин специализируются на управлении недвижимостью и юридическом консалтинге. Овчаренко, ранее работавший в этой сфере, завершил деятельность в 2024 году. Как подчёркивается в материалах дела, ни один из фигурантов не связан с масштабными коммерческими проектами.