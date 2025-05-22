У начальника «золотой судьи» Хахалевой могут конфисковать имущество на ₽7 млрд

Первомайский районный суд Краснодара приступил к разбирательству нового иска Генпрокуратуры о передаче в госсобственность активов экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, зарегистрированных на подставных лиц.
Основанием для подачи иска стали нарушения положений федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». После проведённых проверок заместитель генпрокурора РФ инициировал судебный процесс. Детализированный перечень имущества не раскрывается, однако, по данным источника, речь идёт об активах экс-судьи, формально принадлежащих третьим лицам.
В списке ответчиков значатся предприниматели Владимир Крашевский и Игорь Кузин, а также находящийся под арестом Владислав Овчаренко. Последнему инкриминируют пособничество в передаче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Информация об этом опубликована «Коммерсантом».
Крашевский и Кузин специализируются на управлении недвижимостью и юридическом консалтинге. Овчаренко, ранее работавший в этой сфере, завершил деятельность в 2024 году. Как подчёркивается в материалах дела, ни один из фигурантов не связан с масштабными коммерческими проектами.
Александр Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд с 1994 по 2019 год. Следствие утверждает, что в это время он нарушал антикоррупционные нормы, совмещая должность с участием в собственности ряда сельхозпредприятий. Совокупная стоимость его активов оценивается в 7 млрд рублей.
В октябре 2024 года генпрокуратура добилась ареста объектов недвижимости Чернова в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Кропоткине и Москве. Для обеспечения беспристрастности разбирательство позже передали в Красногорский горсуд Московской области.
31 января 2025 года в процесс ввели нового третье лицо, что потребовало переноса слушаний на март. К 20 мая 2025 года сумма исковых требований к экс-судье превысила 7 млрд рублей, что соответствует первоначальной оценке его имущества.
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