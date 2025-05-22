В аэропортах Москвы и Владимира возобновлено нормальное авиасообщение

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в аэропорту Владимира (Семязино) с 05:55 по московскому времени. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Владимир (Семязино) в 05:55 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), — говорится в сообщении.
Ранее в этих аэропортах были введены временные ограничения.
С 01:31 по московскому времени в аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и отправку самолетов.
Кроме того, 22 мая Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево с 02:45 по московскому времени.