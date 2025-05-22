В аэропортах Москвы и Владимира возобновлено нормальное авиасообщение

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в аэропорту Владимира (Семязино) с 05:55 по московскому времени. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.