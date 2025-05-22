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Алаудинов: наемники из Польши и Грузии пытались зайти в Курскую область

ВС РФ уничтожили наемников ВСУ из Польши и Грузии, которые пытались зайти в Курскую область. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

ВС РФ уничтожили большинство наемников, пытавшихся вторгнуться в Курскую область.

ВС РФ уничтожили наемников ВСУ из Польши и Грузии, которые пытались зайти в Курскую область. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Большая часть наемников, пытавшихся зайти в Курскую область, были гражданами Польши и Грузии», — заявил Апти Алаудинов, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что российская армия уничтожила большую часть из этих наемников.

Курская область была освобождена 26 апреля 2025 года. В настоящее время ВС РФ создают буферную зону в Сумской области, чтобы обезопасить приграничную територию от новых террористических актов и обстрелов со стороны украинской армии.