БПЛА врезался в жилой дом в Туле, есть пострадавшие

По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы, в результате чего повреждения получили жилые и нежилые здания по ряду адресов в областной столице.