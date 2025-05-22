БПЛА врезался в жилой дом в Туле, есть пострадавшие

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в четверг, 22 мая, сообщил о продолжающемся массированном налете вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион.
По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы, в результате чего повреждения получили жилые и нежилые здания по ряду адресов в областной столице.
— Жертв нет. Легкой степени ранения получили два человека, им оказана медицинская помощь. Информация уточняется. Оперативные службы работают на месте, — написал Миляев в своем Telegram-канале.
Он также призывал жителей сохранять бдительность, соблюдать меры безопасности и предосторожности в связи с сохраняющейся опасностью атаки БПЛА. Единый номер вызова экстренных служб: 112.
Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 22 мая, сообщил, что силами ПВО было ликвидировано еще три украинских беспилотника. Так, за ночь число сбитых БПЛА, направлявшихся к столице, достигло 26.