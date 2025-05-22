Подросток на питбайке влетел в автомобиль Haval в Челябинске

В Челябинске 16-летний подросток на питбайке влетел в автомобиль. Пострадавшего юношу доставили в больницу на скорой. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста случилось 21 мая в 17:30 около дома № 18 на улице Александра Шмакова. Сообщается, что столкнулись автомобиль Haval, за рулём которого была 35-летняя женщина, и питбайк, которым управлял подросток 2009 года рождения.
В результате ДТП телесные повреждения получил водитель питбайка. Судя по появившемуся в соцсетях видео, после столкновения парень перелетел через машину и рухнул на асфальт. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.
Сообщается, что прав у юного байкера не было. Двухколёсный транспорт поместили на спецстоянку. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. Информацию о происшествии направят в подразделение по делам несовершеннолетних, где рассмотрят вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.