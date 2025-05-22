Подросток на питбайке влетел в автомобиль Haval в Челябинске

Сообщается, что прав у юного байкера не было. Двухколёсный транспорт поместили на спецстоянку. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. Информацию о происшествии направят в подразделение по делам несовершеннолетних, где рассмотрят вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.