У берегов Греции зафиксировано мощное землетрясение

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 74 километрах к северу от города Ираклион, где живет около 140 тысяч человек. Сейсмический очаг находился на глубине 15 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Также, по данным центра, угроза цунами не объявлялась.