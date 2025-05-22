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В США заявили об убийстве двух сотрудников посольства Израиля

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила в соцсети Х, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне.

Источник: © РИА Новости

Ранее телеканал ABC сообщил, что два человека, среди которых, предположительно, сотрудник израильского посольства, погибли при стрельбе у Столичного еврейского музея Вашингтона.

«Два сотрудника израильского посольства были бессмысленно убиты вечером (по местному времени — ред.) у еврейского музея в Вашингтоне. Мы ведем активное расследование и работаем над получением дополнительной информации», — написала Ноэм.

Она также пообещала привлечь к ответственности нападавшего.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение «подлым актом антисемитского терроризма».