Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменске в Ростовской области

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Источник: Аргументы и факты

В Каменске, расположенном в Ростовской области, силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, в результате инцидента никто не пострадал.

«Сегодня ночью силы и средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата в Каменске. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, а также не было зафиксировано никаких разрушений на земле. Информация уточняется», — написал Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об ограничении мобильного интернета в регионе из-за продолжающихся воздушных атак ВСУ.