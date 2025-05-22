Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменске в Ростовской области

«Сегодня ночью силы и средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата в Каменске. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, а также не было зафиксировано никаких разрушений на земле. Информация уточняется», — написал Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.