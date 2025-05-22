Россию атакует рой беспилотников ВСУ. Онлайн-трансляция

10:04 ВСУ использовали дроны типа «Лютый» с осколочно-фугасными бомбами для массированной атаки на регионы РФ прошедшей ночью. На каждом беспилотнике была нанесена свастика, пишет telegram-канал Shot. По их информации, все дроны запускались из Сумской области. Часть из них была кустарной сборки.