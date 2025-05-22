Россию атакует рой беспилотников ВСУ. Онлайн-трансляция

Дроны ВСУ атакуют российские регионы.
Российские регионы находятся под массированной атакой украинских БПЛА. Средства противовоздушной обороны отражают удары. За ночь на 22 мая восемь регионов подверглись нападению дронов, в московских аэропортах были введены временные ограничения. Подробнее о том, откуда приходят сообщения о дронах ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.
10:09 Появилось видео пролета беспилотника «Лютый» над Московской областью. Его публикует Shot.
10:04 Четыре фугасных снаряда уцелели и не разорвались во время массированного налёта БПЛА на Тулу. Масса каждого из них — 60 кг. Сейчас их изучают специалисты, пишет Shot.
10:04 ВСУ использовали дроны типа «Лютый» с осколочно-фугасными бомбами для массированной атаки на регионы РФ прошедшей ночью. На каждом беспилотнике была нанесена свастика, пишет telegram-канал Shot. По их информации, все дроны запускались из Сумской области. Часть из них была кустарной сборки.
10:02 За ночь средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотников.
09:33 В Туле обломки украинского БПЛА упали возле ФОКа «Оружейник», расположенного на улице Кутузова. Предположительно, одна из частей может содержать взрывчатые вещества. На месте работают оперативные службы. Участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда оцеплен до выяснения всех обстоятельств.
09:31 В Туле два человека получили легкие ранения.
Обломки дрона упали в ТулеФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
09:25 Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении трех БПЛА ВСУ над регионом.
09:24 Силами ПВО с 00.00 до 05.00 22 мая на территории Калужской области были уничтожены 9 БПЛА. Они были сбиты на территориях Жиздринского, Думиничского, Перемышльского, Малоярославецкого и Боровского районов. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
09:04 Атака дронов ВСУ отражена в городе Каменск (Ростовская область).
09:04 Российские средства ПВО отражают десятую волну воздушной атаки на Тульскую область.
09:03 За 21 мая всего уничтожено пятнадцать БПЛА над Рязанской областью.
09:03 Над Рязанской областью уничтожено еще пять БПЛА, пострадавших и материального ущерба нет.
09:02 Средства ПВО сбили несколько дронов Украины в отдельных районах Воронежской области и в пригороде Воронежа.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРой беспилотников уничтожили над Москвой: атаке украинских БПЛА подверглись восемь регионов РФ. Карта.
09:01 Над Тульской областью сбит один дрон ВСУ. К утру жители сообщили о взрывах над Тулой.
09:01 Над Рязанской областью сбит один дрон ВСУ.
09:01 Были сбиты два украинских БПЛА над Калужской областью.
09:00 В МО сообщили об уничтожении восьми дронов ВСУ над Орловской областью.
09:00 Силы ПВО ликвидировали 14 беспилотников ВСУ в Белгородской области.
08:59 Ночью над территорией Московской области было сбито девять украинских БПЛА. К утру мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 27 беспилотников. Временные ограничения были введены в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково.
08:57 Средства ПВО сбили 42 украинских дрона над Курской области. К утру в регионе сохранялась опасности ракетной и беспилотной атаки.